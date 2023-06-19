В уфимском лагере «Чайка» стартовал полилингвальный слет «Етегян»

Проект реализуется второй год. В течение недели дети будут общаться на разных языках. При этом определенный день посвятят одному языку. Среди отдыхающих не только ученики полилингвальных школ, но и победители олимпиад из других учебных заведений. Всего 80 школьников.

Один из проектов слета посвятят личностному росту детей. С ними будут встречаться артисты, общественные деятели, политики и делиться своими секретами успеха.

В этом году в лагере появился новый быстровозводимый корпус. Его построили в рамках федерального проекта модернизации учреждений детского оздоровительного отдыха. Смену школьники будут в комфортных условиях.