В Башкирии ограничат поток туристов на особо охраняемых территориях

В Башкирии планируют ограничить поток туристов в особо охраняемые объекты. 22 июня депутаты на собрании рассмотрят изменения в законе «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в РБ».

По словам председателя Государственного собрания - Курултая Константина Толкачева, планируется вести правила развития внутреннего туризма без ущерба для экологии. Законопроект направлен на установление таких правил.