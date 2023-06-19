В Башкирии ограничат поток туристов на особо охраняемых территориях

В Башкирии планируют ограничить поток туристов в особо охраняемые объекты. 22 июня депутаты на собрании рассмотрят изменения в законе «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в РБ». 

Фото №1 - В Башкирии ограничат поток туристов на особо охраняемых территориях

По словам председателя Государственного собрания - Курултая Константина Толкачева, планируется вести правила развития внутреннего туризма без ущерба для экологии. Законопроект направлен на установление таких правил. 

Планируется ввести правила отдыха только на специально оборудованных местах и маршрутах, а также регулировать количество туристов в зонах отдыха. Новые правила обяжут соблюдать организаторов, чтобы сохранить объекты культурного наследия. 

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