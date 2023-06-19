В 2023 году Башкирия получит 364 млн рублей на развитие сел

В республике в текущем году 364 млн рублей выделят на развитие сёл. Средства на эти цели поступят из федерального бюджета.
В следующем году на развитие башкирских сёл планируют выделить 686 млн рублей. Регион направит средства на инфраструктуру, ремонт детских садов, школ и других объектов, а также строительство новых. Кроме того, средства возможно направить на приобретение жилья для нуждающихся граждан.
Работа по развитию сельской местности проводится в рамках проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений».