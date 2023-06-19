Развитие туризма и итоги ПМЭФ-2023: основные темы оперативного совещания в правительстве Башкирии

Ближайшая суббота на неделе может стать рабочей. Об этом заявили сегодня на еженедельном заседании правительства. Отдохнуть за этот день жители республики смогут 27 июня, во вторник. Возможные изменения связаны с проведением в Уфе масштабного юбилейного форума регионов России и Беларуси. На заседании обсудили и другие темы – итоги прошедшего в Санкт-Петербурге экономического форума и благоустройство одной из туристических зон республики.
Одна из самых притягательных точек для туристов со всей страны находится всего в 140 километрах от Уфы. Скала Уклы-Кая, Киндерлинская пещера, Голубое озеро и Зилим находятся рядом с деревней Ташасты. Территория входит в состав геопарка «Торатау». И хотя поток отдыхающих в этом направлении высокий, турпотенциал используется не полностью. Инфраструктура этой зоны хромает.
Рядом с деревней Ташасты сейчас есть глэмпинг и турбаза, в которых могут проживать до 65 туристов. Имеется этнокомплекс «Сердце Башкирии» из восьми юрт. Готовится еще одна зона отдыха – «Зилим». Земля для проекта сейчас находится в сельхозназначении, в ближайшее время ее хотят перевести в вид разрешенного использования «рекреация».
Республика улучшила показатели инвестклимата в этом году, приблизившись к лидерам списка в нацрейтинге. На оперативном совещании подвели итоги экономического форума, прошедшего на прошлой неделе в Северной столице. Общая сумма инвестиций в рамках подписанных соглашений превышает 100 млрд рублей, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
А уже на следующей неделе республика будет принимать гостей сама. С 26 по 28 июня в Уфе пройдет форум регионов России и Беларуси. Столица республики – четвертый город в стране, который принимает событие, ранее это были Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также форум проходил в городах Республики Беларусь. Самое крупное мероприятие года включает как культурную, так и деловую программу. В связи с этим на совещании предложили ввести дополнительный выходной на следующей неделе во вторник, рабочей при этом сделать ближайшую субботу. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.