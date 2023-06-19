Уфа готовится принять X Форум регионов России и Беларуси

Уже сегодня на нескольких улицах ограничили движение транспорта. И, конечно, это привело к автомобильным пробкам, которые власти стремятся если не полностью ликвидировать в эти дни, то минимизировать неудобства.

В центре Уфы утром случился транспортный коллапс. В столице республики ограничили движение по улице Валиди и прилегающим Гафури, Гоголя, Аксакова и Генерала-губернатора Перовского. Дороги перекрыли в связи с подготовкой к форуму регионов России и Белоруссии.

Идет серьезная подготовка к международному мероприятию. В амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» печатают баннеры, устанавливают оборудование, собирают сцены, шатры. Именно здесь пройдут главные мероприятия форума – открытие, гала-концерт славянский базар, хоровод в национальных костюмах и, конечно, фестиваль «Сердце Евразии». Будут задействованы и другие городские пространства, в том числе Советская площадь.

Уфа стала четвертым городом после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, принимающим форум регионов Россия–Белоруссия. Но это юбилейный фестиваль, десятый, а потому накладывает больше ответственности. Важно показать результат сотрудничества дружественных стран.