Из Башкирии в зону СВО привезли лошадей для бойцов

Отдавая дань памяти башкирским кавалеристам. Мобилизованные из нашей республики попросили привезти им в зону СВО лошадей. Просьбу выполнили жители Зауралья. Жеребцов планируют использовать для патрулирования местности. Корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев на один день выехал «за ленточку», чтобы встретить живую гуманитарную помощь.

В отличие от уже традиционных гуманитарных колонн, этот конвой ехал не спеша. На борту – лошади башкирской и карачаевской породы. Путь от Зауралья до Волгоградской области занял двое суток с остановками на отдых, кормление и водопой.

Буквально на один вечер мы выехали из зоны СВО на территорию Волгоградской области, чтобы встретить этих красавцев. Потомки Шаймуратова попросили привезти им на Донбасс башкирских жеребцов, чтобы, как и кавалеристы в годы ВОВ, выполнять на них верхом боевые задачи.

Принимать лошадей приехали мобилизованные со Сватовского направления ЛНР. Для транспортировки оборудовали военный КамАЗ. Ребята сами выросли в деревне, поэтому с животными обращаться они умеют. Первым дело успокоили жеребцов с дальней дороги.

Отец у меня в детстве держал лошадь, когда мне ещё 13 лет было. Поэтому я с лошадьми на ты. Такую гуманитарную помощь не ожидал, спасибо большое народу Башкирии, собрались, купили лошадей, отправили нам. Не остаются в стороне. позывной «Ржавый»

За все годы Великой Отечественной войны легендарная 112-я Башкавдивизия прошла более 4000 км от Дона до Эльбы и стала самым прославленным воинским соединением. 3860 кавалеристов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Историческая справедливость восторжествовала, когда указом Владимира Путина звание Герой Российской Федерации было присвоено и командиру Минигали Шаймуратову, павшему смертью храбрых при освобождении Донбасса от немцев. Теперь уже потомки победителей вновь идут по тому же пути. И, как и восемь десятилетий назад, республика помогает им в этом.

Вот эта лошадь из Абзелиловского района. Конники собрались, Хибатов Ильяс, фермерские хозяйства. Собрали деньги, купили лошадь. А эта лошадь из Баймакского района. Лично купил Айнур Басырович. И купили седла для них, уздечки. Помогли Мингебаев Борис, Сафин Ильгиз из Сибая, Раиль Абубакиров. Алмаз Шугуров, учредитель благотворительного фонда «Ирандык» по развитию и сохранению башкирской породы лошадей

Лошади дорогу перенесли хорошо, все благополучно добрались. Передали нашим мобилизованным. Я думаю, до места доедут и вернутся только с победой. Айнур Каримов