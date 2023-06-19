Из Башкирии в зону СВО привезли лошадей для бойцов

Отдавая дань памяти башкирским кавалеристам. Мобилизованные из нашей республики попросили привезти им в зону СВО лошадей. Просьбу выполнили жители Зауралья. Жеребцов планируют использовать для патрулирования местности. Корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев на один день выехал «за ленточку», чтобы встретить живую гуманитарную помощь.
В отличие от уже традиционных гуманитарных колонн, этот конвой ехал не спеша. На борту – лошади башкирской и карачаевской породы. Путь от Зауралья до Волгоградской области занял двое суток с остановками на отдых, кормление и водопой.
Буквально на один вечер мы выехали из зоны СВО на территорию Волгоградской области, чтобы встретить этих красавцев. Потомки Шаймуратова попросили привезти им на Донбасс башкирских жеребцов, чтобы, как и кавалеристы в годы ВОВ, выполнять на них верхом боевые задачи.
Принимать лошадей приехали мобилизованные со Сватовского направления ЛНР. Для транспортировки оборудовали военный КамАЗ. Ребята сами выросли в деревне, поэтому с животными обращаться они умеют. Первым дело успокоили жеребцов с дальней дороги.
За все годы Великой Отечественной войны легендарная 112-я Башкавдивизия прошла более 4000 км от Дона до Эльбы и стала самым прославленным воинским соединением. 3860 кавалеристов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Историческая справедливость восторжествовала, когда указом Владимира Путина звание Герой Российской Федерации было присвоено и командиру Минигали Шаймуратову, павшему смертью храбрых при освобождении Донбасса от немцев. Теперь уже потомки победителей вновь идут по тому же пути. И, как и восемь десятилетий назад, республика помогает им в этом.
Современные боевые действия отличаются от Великой Отечественной войны, и верхом против натовских танков наши ребята, конечно же, не поскачут. Но эти лошади помогут мобилизованным в поддержке боевого духа и станут очередным напоминанием героизма их предков из 112-й Башкавдивизии.