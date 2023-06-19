Шакир Мухамадуллин рассказал о своих планах после перехода из ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» разнообразил свои летние будни. Перед отъездом в «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин попробовал себя в новой профессии. Как начиналась его хоккейная карьера и какие у защитника дальнейшие планы?
Кофе – один из любимых напитков Шакира Мухамадуллина. Да к тому же приготовленный своими руками. Лето – это время, когда есть возможность научиться новому и столь полезному делу. На несколько часов защитник «Салавата Юлаева» попробовал себя в качестве бариста.
Ни для кого не секрет, что этот хоккейный сезон для уфимского форварда был завершающим в столице республики. Зимой 2023 года в рамках обмена спортсмен перешел в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси». После окончания выступления за «Салават Юлаев» защитник присоединился к фарм-клубу «Шаркс», набрав 8 очков в 9 матчах американской хоккейной лиги.
В школу «Салавата» Шакир пришёл в пять лет вслед за братом. И если Мустафа занимался среди ровесников, то Шакир выдерживал конкуренцию у хоккеистов старше на год.
За плечами Шакира большое количество наград. В свои 21 уфимский вундеркинд, как его называют спортивные журналисты, успел выиграть серебро юниорского чемпионата мира, стать победителем Кубка Карьяла, а еще самым молодым дебютантом уфимского клуба в истории лиги.
Все детство и подростковый период Шакир провел в Уфе. Закончил школу, университет. Хоккейная карьера у защитника также начиналась в столице республики.
За «Салават Юлаев» Шакир Мухамадуллин отыграл 189 матчей и набрал 45 очков. Игрок стал вторым по среднему коэффициенту полезности в команде.