Шакир Мухамадуллин рассказал о своих планах после перехода из ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» разнообразил свои летние будни. Перед отъездом в «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин попробовал себя в новой профессии. Как начиналась его хоккейная карьера и какие у защитника дальнейшие планы?

Кофе – один из любимых напитков Шакира Мухамадуллина. Да к тому же приготовленный своими руками. Лето – это время, когда есть возможность научиться новому и столь полезному делу. На несколько часов защитник «Салавата Юлаева» попробовал себя в качестве бариста.

Было очень интересно. Все понравилось. Надеюсь, еще будет у меня возможность сварить кофе. Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Ни для кого не секрет, что этот хоккейный сезон для уфимского форварда был завершающим в столице республики. Зимой 2023 года в рамках обмена спортсмен перешел в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси». После окончания выступления за «Салават Юлаев» защитник присоединился к фарм-клубу «Шаркс», набрав 8 очков в 9 матчах американской хоккейной лиги.

Мысли только положительные. Планы и цели максимальные. Есть задача у меня – закрепиться в основной команде и играть там долгое-долгое время. Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Салават Юлаев»

В школу «Салавата» Шакир пришёл в пять лет вслед за братом. И если Мустафа занимался среди ровесников, то Шакир выдерживал конкуренцию у хоккеистов старше на год.

Шакир был такой позитивный, веселый мальчишка. С удовольствием пришел в хоккей, ну и, как вы видите, с удовольствием это и дальше продолжает делать. Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»

За плечами Шакира большое количество наград. В свои 21 уфимский вундеркинд, как его называют спортивные журналисты, успел выиграть серебро юниорского чемпионата мира, стать победителем Кубка Карьяла, а еще самым молодым дебютантом уфимского клуба в истории лиги.

Много кто давал наставления. Самое главное – это ничего не бояться. Как однажды мне сказал Алексей Семейнов, который здесь играл, в Уфе, с кем я начинал свою карьеру. У нас разница 21 год с ним. Он сказал: «Не думай, кто там играет, не бойся. И заходя в раздевалку, пускай они думают, кто ты». Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Все детство и подростковый период Шакир провел в Уфе. Закончил школу, университет. Хоккейная карьера у защитника также начиналась в столице республики.

Да, с самого раннего детства я живу в Уфе. Учился и в школе и в спортивной школе здесь, и универ закончил. Кого-то одного, наверное, неправильно будет выделять. Но я выделю всех наставников, кто со мной работал. Всем очень благодарен. Каждый вложил в меня частичку своего. Я очень рад, что у меня такой путь был и такие наставники. Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Салават Юлаев»