В Башкирии выделили 50 миллионов на съемку фильмов

Для развития киноиндустрии Башкортостана необходимо жанровое и авторское разнообразие. Важно выявлять и поддерживать молодых талантливых кинематографистов. Особенно это касается молодых режиссеров, которые, чаще всего, не имеют финансовой возможности реализовывать свои проекты. Такой конкурс очень важен, так как дает возможность всем кинематографистам республики представить проект и получить финансирование. Надеемся, что по итогам конкурса откроем новые имена в кинематографе Башкортостана.

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова