В Башкирии выделили 50 миллионов на съемку фильмов

По поручению Главы Башкирии Фонд грантов Главы региона выделит 50 миллионов рублей на специальный конкурс по поддержке проектов в сфере кинематографа. Как и кто может получить поддержку государства на реализацию творческих проектов?

Фото №1 - В Башкирии выделили 50 миллионов на съемку фильмов

Кто может получить?

Подать заявку могут некоммерческие неправительственные организации (то есть в составе учредителей которых нет органов государственной власти), зарегистрированные более года назад и основной вид экономической деятельности по ОКВЭД которых связан с кинематографом.

Когда можно подать заявку?

Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 1 августа 2023 года по 1 сентября 2023 года. Помимо уставных документов, в состав пакета документов нужно будет включить заявку, сценарий и презентацию фильма.

Подать заявку и детально ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте грантыглавы102.рф.

Конкурсная комиссия, министерство культуры и киностудия «Башкортостан» провели большую работу по подготовке Положения о конкурсе. Конкурс очень специфичный, рекомендую внимательно изучить документ. Фонд в ближайшее время организует нескольких встреч с потенциальными участниками, на которых детально разъяснит все условия.

Роман Низамутдинов, генеральный директор Фонда грантов Главы РБ 

Какую сумму можно получить?

БАШКОРТТАР-БСТ

Максимальный размер гранта в случае победы – 15 миллионов рублей.

На какие фильмы можно получить грант?

Заявки принимаются по 10 направлениям:

1. Историческая и культурная память (проекты, посвященные выдающимся деятелям, важным культурным и историческим событиям в истории Башкирии, в том числе Российской Федерации, основным государственным праздникам и памятным датам)

2. Детям – о важном (художественные фильмы воспитательного характера)

3. Республика дружбы (проекты, способствующие сохранению и развитию культуры межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений)

4. Современный культурный код (проекты, посвященные современной жизни республики и ее жителей, их проблемам и достижениям)

5. «Башкортостан – 2030» - республика будущего (проекты, посвященные будущему республики и его потенциальным путям развития)

6. Литературное наследие (экранизации башкирской литературы и драматургии, а также литературы и драматургии народов республики)

7. Гражданственность (проекты, раскрывающие деятельность некоммерческих организаций при реализации социальных проектов, рассказывающие о судьбе лидеров социальных изменений и их благополучателей)

8. Время Героев (проекты, направленные на популяризацию патриотизма, о людях, проявивших себя достойно и положительно в сложных экстремальных ситуациях и др.)

9. Добрые дела «Атайсал» (проекты о людях, внесших значительный вклад в развитие своей «малой родины», о выходцах из республики, оказывающих помощь и всесторонне поддерживающих свою «малую родину»)

10. Твой Голос (проекты, направленные на повышение электоральной культуры).

Когда покажут новые фильмы?

Итоги конкурса подведут в декабре. Съемки фильмов-победителей конкурса начнутся после 1 января 2024 года. Короткометражные картины должны быть готовы до 31 августа 2024 года, а полнометражные – до 31 декабря 2026 года.

Для развития киноиндустрии Башкортостана необходимо жанровое и авторское разнообразие. Важно выявлять и поддерживать молодых талантливых кинематографистов. Особенно это касается молодых режиссеров, которые, чаще всего, не имеют финансовой возможности реализовывать свои проекты. Такой конкурс очень важен, так как дает возможность всем кинематографистам республики представить проект и получить финансирование. Надеемся, что по итогам конкурса откроем новые имена в кинематографе Башкортостана.

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова
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