В Башкирии выделили 50 миллионов на съемку фильмов

По поручению Главы Башкирии Фонд грантов Главы региона выделит 50 миллионов рублей на специальный конкурс по поддержке проектов в сфере кинематографа. Как и кто может получить поддержку государства на реализацию творческих проектов?
Кто может получить?
Подать заявку могут некоммерческие неправительственные организации (то есть в составе учредителей которых нет органов государственной власти), зарегистрированные более года назад и основной вид экономической деятельности по ОКВЭД которых связан с кинематографом.
Когда можно подать заявку?
Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 1 августа 2023 года по 1 сентября 2023 года. Помимо уставных документов, в состав пакета документов нужно будет включить заявку, сценарий и презентацию фильма.
Подать заявку и детально ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте грантыглавы102.рф.
Какую сумму можно получить?
Максимальный размер гранта в случае победы – 15 миллионов рублей.
На какие фильмы можно получить грант?
Заявки принимаются по 10 направлениям:
1. Историческая и культурная память (проекты, посвященные выдающимся деятелям, важным культурным и историческим событиям в истории Башкирии, в том числе Российской Федерации, основным государственным праздникам и памятным датам)
2. Детям – о важном (художественные фильмы воспитательного характера)
3. Республика дружбы (проекты, способствующие сохранению и развитию культуры межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений)
4. Современный культурный код (проекты, посвященные современной жизни республики и ее жителей, их проблемам и достижениям)
5. «Башкортостан – 2030» - республика будущего (проекты, посвященные будущему республики и его потенциальным путям развития)
6. Литературное наследие (экранизации башкирской литературы и драматургии, а также литературы и драматургии народов республики)
7. Гражданственность (проекты, раскрывающие деятельность некоммерческих организаций при реализации социальных проектов, рассказывающие о судьбе лидеров социальных изменений и их благополучателей)
8. Время Героев (проекты, направленные на популяризацию патриотизма, о людях, проявивших себя достойно и положительно в сложных экстремальных ситуациях и др.)
9. Добрые дела «Атайсал» (проекты о людях, внесших значительный вклад в развитие своей «малой родины», о выходцах из республики, оказывающих помощь и всесторонне поддерживающих свою «малую родину»)
10. Твой Голос (проекты, направленные на повышение электоральной культуры).
Когда покажут новые фильмы?
Итоги конкурса подведут в декабре. Съемки фильмов-победителей конкурса начнутся после 1 января 2024 года. Короткометражные картины должны быть готовы до 31 августа 2024 года, а полнометражные – до 31 декабря 2026 года.