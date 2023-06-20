В Кармаскалинском районе строят детскую поликлинику на 150 посещений в смену

Улучшая условия для юных пациентов. В селе Кармаскалы строится детская поликлиника на 150 посещений в смену. Новое медицинское учреждение располагается рядом с районной больницей.
Поликлиника будет включать в себя бокс для приема и осмотра женщин, амбулаторные кабинеты, блок неотложной медицинский помощи. На объекте смонтирована половина инженерных сетей, проложены водопроводные трубы, подведена теплотрасса. Как только закончится монтаж каркаса здания, строители приступят к внутренней отделке. Важный для района социальный объект должны сдать к концу года.
Сейчас педиатры ведут прием маленьких пациентов в одном здании с военкоматом. Появление новой детской поликлиники, которая будет построена по соседству с местной ЦРБ, с нетерпением ждут и врачи, и сами родители.