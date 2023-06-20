Контрактник из Уфы поделился честным видео с передовой

Боец батальона имени Минигали Шаймуратова из Орджоникидзевского района Уфы по имени Эдуард поделился честным видео из зоны СВО. Сейчас он находится в зоне боевых действий и решил поделиться мыслями касательно того, что сподвигло его отправиться в зону специальной военной операции.
По словам Эдуарда еще с ранних лет он мечтал защищать свою Родину. Специально для этого в детстве мужчина даже записался в секцию борьбы.
«Еще будучи мальчишкой, я мечтал стать защитником Родины и даже записался в секцию борьбы. Когда началась специальная военная операция, я принял решение поехать в зону боевых действий. Семья приняла это решение не сразу, но потом сказала: «Ты наш герой». У меня есть опыт, работая в органах, я неоднократно выезжал в командировки в Северокавказский регион. Враг коварен и опасен, но сила нашей страны огромна. Нам нужны бойцы, уверенные в себе и в нашей победе. Вступай в ряды контрактников. Тебе гарантирован полный соцпакет, высокая заработная плата и статус ветерана. Твое время пришло. Кто если не ты?» - говорит он.
Чтобы заключить контракт с Министерством обороны, желающие мужчины из Башкирии могут обратиться по единому контактному номеру 177, а также по номерам Ситуационного центра 122 или 8 (347) 218-19-19. Также все необходимые документы можно подать в ближайшем офисе МФЦ "Мои документы".