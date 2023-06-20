Контрактник из Уфы поделился честным видео с передовой

«Еще будучи мальчишкой, я мечтал стать защитником Родины и даже записался в секцию борьбы. Когда началась специальная военная операция, я принял решение поехать в зону боевых действий. Семья приняла это решение не сразу, но потом сказала: «Ты наш герой». У меня есть опыт, работая в органах, я неоднократно выезжал в командировки в Северокавказский регион. Враг коварен и опасен, но сила нашей страны огромна. Нам нужны бойцы, уверенные в себе и в нашей победе. Вступай в ряды контрактников. Тебе гарантирован полный соцпакет, высокая заработная плата и статус ветерана. Твое время пришло. Кто если не ты?» - говорит он.