В Башкирии осудили мужчину, который похитил возлюбленную и семейную пару

Мужчина не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее его подельникам приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы.