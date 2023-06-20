В Башкирии осудили мужчину, который похитил возлюбленную и семейную пару

В Абзелиловском районе перед судом предстал житель Белорецкого района. Его обвинили в похищении человека, грабеже и угоне.
В августе 2021 года мужчина попросил знакомых помочь найти его возлюбленную. Для этого они похитили родственницу женщины с супругом. Мужчины избили похищенных, насильно посадили в автомобиль и отправились в Уфу. Обманом похитители выманили из дома возлюбленную, а супруги успели убежать и обратиться в правоохранительные органы.
Высадив своих приятелей, злоумышленник с девушкой направились в Аургазинский район, где, зайдя в магазин, он применил в отношении продавца перцовый баллончик и похитил продукты питания.
Мужчина не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее его подельникам приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы.