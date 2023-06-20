В Башкирии женщина из-за обиды сожгла двух мужчин

Перед судом в Башкирии предстала 69-летняя жительница Кушнаренковского района. Её обвинили в убийстве двух человек, а также в покушении на убийство.

Инцидент произошёл в мае прошлого года. Женщина проводила время за распитием спиртных напитков со знакомыми. Вскоре между собутыльниками произошла ссора – женщину оскорбили и выгнали. Она решила отомстить обидчикам и подожгла на веранде покрывало. Огонь быстро перекинулся на дом – в пожаре погибли двое мужчин, а трое успели выбраться, но получили травмы.