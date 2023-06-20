Стали известны обстоятельства пропажи 32-летнего мужчины в Уфе

Как сообщает портал Mash Batash, 17 июня мужчина отмечал день рождения своей двоюродной сестры на «Райском берегу». Во время застолья гостья решила уехать домой. Руслан вызвался проводить девушку до такси. Мужчина довёл её до машины и прошёл обратно. С тех пор его никто не видел.