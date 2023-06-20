Стали известны обстоятельства пропажи 32-летнего мужчины в Уфе

В Уфе ведутся поиски 32-летнего Руслана Ишмуратова. Обстоятельства его пропажи таинственны.
Как сообщает портал Mash Batash, 17 июня мужчина отмечал день рождения своей двоюродной сестры на «Райском берегу». Во время застолья гостья решила уехать домой. Руслан вызвался проводить девушку до такси. Мужчина довёл её до машины и прошёл обратно. С тех пор его никто не видел.
Приметы: плотное телосложение, рост 170 см, черные волосы, карие глаза. Мужчина был одет в футболку белого цвета, черные трико и темные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местоположении Руслана, просят позвонить по номерам: 8 919 143 80 30, 8 937 3 102 112.