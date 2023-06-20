В Уфе на Шакшинском мосту ремонтные работы начнутся в конце июля

31 июля в Уфе начнутся ремонтные работы на Шакшинском мосту. Об этом сообщил начальник УСРДИС Константин Паппе.

Фото №1 - В Уфе на Шакшинском мосту ремонтные работы начнутся в конце июля

Из-за снятия дорожной одежды будет закрыта половина проезжей части. С 1 июля начнётся установка строительного городка и доставка необходимой техники.

Чтобы решить вопрос работы транспорта и доставок пассажиров, городские власти и компании-перевозчики синхронизировали расписание электричек и автобусов, запустили в направлении Шакши четыре новых пригородных поезда и увеличили количество вагонов электричек.

Также идёт реконструкция трасса М-5 «Урал», а в первой половине следующего года будет введена дорога к Восточному выезду, что поможет сбалансировать транспортные потоки в направлении от М-5 к М-7.

Константин Паппе, начальник УСРДИС

Завершение ремонтных работ запланировано на 28 февраля 2025 года.

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