В Уфе на Шакшинском мосту ремонтные работы начнутся в конце июля

31 июля в Уфе начнутся ремонтные работы на Шакшинском мосту. Об этом сообщил начальник УСРДИС Константин Паппе.
Из-за снятия дорожной одежды будет закрыта половина проезжей части. С 1 июля начнётся установка строительного городка и доставка необходимой техники.
Чтобы решить вопрос работы транспорта и доставок пассажиров, городские власти и компании-перевозчики синхронизировали расписание электричек и автобусов, запустили в направлении Шакши четыре новых пригородных поезда и увеличили количество вагонов электричек.
Завершение ремонтных работ запланировано на 28 февраля 2025 года.