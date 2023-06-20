Радий Хабиров рассказал о старте приемной кампании в вузах Башкирии

Вузы Башкортостана увеличили количество бюджетных мест. В 2023-м университеты республики примут на бесплатное обучение 14886 человек – это на 512 больше, чем в прошлом году. О старте приёмной кампании рассказал в соцсетях Глава Башкортостана.