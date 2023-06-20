Радий Хабиров рассказал о старте приемной кампании в вузах Башкирии

Вузы Башкортостана увеличили количество бюджетных мест. В 2023-м университеты республики примут на бесплатное обучение 14886 человек – это на 512 больше, чем в прошлом году. О старте приёмной кампании рассказал в соцсетях Глава Башкортостана.
Радий Хабиров отметил, что продолжается работа по усилению высшей школы и конкурентоспособности с крупными столичными вузами. Большой вклад в это сделал Евразийский научно-образовательный центр. Университеты Башкортостана участвуют в федеральной программе «Приоритет-2030». На базе Уфимского университета науки и технологий успешно работает передовая инженерная школа.
Благодаря стартап-студии на базе УГНТУ и активному взаимодействию с индустриальными партнерами республика – в лидерах по поддержанным студенческим стартап-проектам. Талантливых ребят поддерживают финансово. Так, повышенную стипендию получат победители олимпиад и те, у кого высокий балл по ЕГЭ, добавил Радий Хабиров.
Фото: t.me/radiyhabirov