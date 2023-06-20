В Уфе сотрудники коммунальных служб приютили утят

Около одиннадцати часов утра у дома №22 по улице Энгельса в решётку ливневой канализации провалились утята. На место происшествия выехала бригада по содержанию сетей ливневой канализации.

Специалисты сняли решётку и бережно достали утят. Мамы-утки поблизости не оказалось, поэтому рабочие приняли решение взять малышей с собой. Теперь они будут следить за птичками, пока утята не окрепнут.