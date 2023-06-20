В Башкирии расследуют трагическую смерть ребёнка на железной дороге

Напомним, 19 июня на 1549 км перегона «Шингак-Куль—Чишмы» гуляла компания ребят. На станции мальчишки пытались перебежать железную дорогу. Один из них остановился и растерялся. На ребёнка наехал грузовой поезд. Машинисту не удалось предотвратить столкновение.