В Башкирии расследуют трагическую смерть ребёнка на железной дороге

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту трагической смерти 7-летнего ребёнка.

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Напомним, 19 июня на 1549 км перегона «Шингак-Куль—Чишмы» гуляла компания ребят. На станции мальчишки пытались перебежать железную дорогу. Один из них остановился и растерялся. На ребёнка наехал грузовой поезд. Машинисту не удалось предотвратить столкновение.

Теперь расследуется дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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