В Башкирии будет работать новая мера поддержки военнослужащих

Военнослужащие и члены их семей смогут получить бесплатную квалифицированную помощь юристов, а также консультации по вопросам соблюдения законных прав. Кроме того, бойцов и их родных проинформируют обо всех мерах поддержки мобилизованных, которые доступны на данный момент, и помогут им решить бытовые и жизненные вопросы.

Такое соглашение сегодня подписали государственное юридическое бюро Башкирии, адвокатская палата республики и региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», который открылся в Башкирии в конце мая по поручению Президента России.

Наша основная задача – правовая помощь ветеранам, участникам СВО и семьям погибших. Это жизненно необходимо. Гуманитарная помощь оказывается на передовой, а по возвращении им нужна правовая поддержка.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Республики Башкортостан
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