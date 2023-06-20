В Башкирии будет работать новая мера поддержки военнослужащих

Военнослужащие и члены их семей смогут получить бесплатную квалифицированную помощь юристов, а также консультации по вопросам соблюдения законных прав. Кроме того, бойцов и их родных проинформируют обо всех мерах поддержки мобилизованных, которые доступны на данный момент, и помогут им решить бытовые и жизненные вопросы.