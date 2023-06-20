В Башкирии прошли соревнования пожарных-добровольцев

В Илишевском районе соревновались добровольцы-огнеборцы. Пожарные учения прошли в поле. Оценивали команды в несколько этапов: вождение машины, меткость и правильное тушение пламени. Участвовали 17 команд. Всего в Илишевском районе созданы 19 добровольческих пожарных отрядов.

Взмах сигнальными флагами на соревнованиях – это условный звонок в дежурную часть. Соперничают целыми командами. Водитель везёт как можно скорее на место ЧП, для спасателей с гидрантом в руках задание на меткость – нужно сбить мяч струёй воды, а после – ликвидировать вспыхнувшую горючую жидкость.

Соревнования не только на скорость, но и на качество. Недостаточно погасить очаг пламени, важно выполнить проливку так, чтобы не возникло нового горения. В Илишевском районе для борьбы с огнём существует 19 добровольных команд сельских поселений. В их распоряжении 23 пожарные машины.