Предприниматель из Уфы пожаловался на незаконно раздутую задолженность

По долгам будут платить дети.
Предприниматель из Уфы три года назад начал банкротство компании, но процедура
пошла не так, как он предполагал. Сейчас кредиторы угрожают забрать всё, а
мужчина утверждает, что часть долга ему «нарисовали».
Теперь Рунар Абдулхаков думает,
как бы сохранить свой дом. Во время пандемии работы встали, а неустойка росла.
Предприниматель обратился за помощью в юридическую компанию. Те сказали, что
выход из ситуации – это банкротство. Конкурсным управляющим был назначен брат
руководительницы фирмы, за помощью к которой и обратился Рунар Абдулхаков.
После этого появились всякие мошенники, которые путём подделывания
документов нарастили мне кредиторскую задолженность. Схема состояла в том, что
подделывали двухсторонний договор цессии, переуступка долга, с фирмами, с
которыми я работал, но их сейчас нет уже. У
меня перед ними долгов не было, а они с ними якобы подписали договор
цессии.Рунар Абдулхаков
С этой версией предприниматель
обращался в правоохранительные органы и надеется на помощь полиции. Теперь по
документам, помимо основного долга из-за неисполнения работ во время пандемии,
Рунар Абдулхаков стал должен ещё почти 9 миллионов рублей. Разбирательства идут
уже три года. Имущество предпринимателя арестовано.
Ходили с заявлением с бывшим директором, который говорил, что я эти
договора не подписывал. Он писал заявления в полицию и оставлял свои подписи на
проверку. Как я могу отдать деньги тому, кому я не должен?Рунар Абдулхаков
Сейчас Рунару угрожают
субсидиарной ответственностью.
Заявили, что в том числе должниками будут и родственники. Тот случай,
когда мой доверитель не полностью оценивал всю ситуацию, не ходил на суды. Они
втихаря провернули все эти обстоятельства. Они искусственно «нарисовали»
договора, исполнительную документацию, КС2, КС3 с подрядчиками, которые не
существовали. Признали, получили решение судов, и в настоящее время кредитная
задолженность раздута многократно, она довольно большая.Азат Бурханов, юрист
Признание несостоятельности
юридического лица идёт в несколько этапов. Компании назначают арбитражного
управляющего.
Если у вас есть признаки банкрота, я советую всегда первыми
инициировать эту процедуру. И проводить процедуру банкротства рекомендую только
подконтрольно, не нужно допускать, чтобы кредиторы пришли и установили свой
контроль.Смбат Алиханян, юрист
Рунар Абдулхаков уже с новыми
юристами подал заявление в Арбитражный суд о смене конкурсного управляющего.
Также они намерены написать заявление в полицию и суд.