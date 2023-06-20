В Москве прошел вечер памяти Салавата Юлаева

Поводом для организации мероприятия стало 269-летие со дня рождения национального героя. О воине-полководце рассказывали специально приглашенные гости. Один из них – кандидат исторических наук, журналист, продюсер, ведущий и автор телепроектов на нашем канале Салават Хамидуллин.

Также выступили писатель-историк Салават Асфатуллин из Калуги и Салават Щербаков – автор более 40 памятников и скульптур историческим личностям России, в том числе командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герою России, генералу Минигали Шаймуратову.