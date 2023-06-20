Башкирия получит более 155 млн рублей на обучение работников ОПК

– В 2022 году благодаря программе по снижению напряженности на рынке труда повысили свою квалификацию и овладели новыми компетенциями более 3,6 тыс. работников (из 34 предприятий), которые находились под риском увольнения, что позволило им сохранить свои рабочие места. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделялось 191 млн рублей, – рассказал премьер-министр Андрей Назаров.