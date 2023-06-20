В Уфе жене участника СВО вручили благодарственное письмо

Напомним, контракт можно заключить вплоть до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Контрактники получают от 204 тысяч рублей в месяц, а также 195 тысяч однократно, дополнительные выплаты за особые достижения. Также участники СВО получают статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, кредитные и налоговые каникулы, льготы на образование детей и многое другое. Жители Башкортостана, желающие заключить контракт, должны обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ.