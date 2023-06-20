В Уфе новая поликлиника в Затоне начала прием пациентов

Новая поликлиника в микрорайоне Затон начала прием пациентов. Напомним, медучреждение открылось на прошлой неделе. Оно построено с нуля, стоимость объекта – почти 2 миллиарда рублей. Жители Затона говорят, что поликлиника была необходима, район разрастается все больше с каждым годом. Условия этого медучреждения отвечают современным стандартам, а комплектация – по последнему слову техники.

Эндоскоп как третий глаз врача. Высокотехнологичный аппарат видит новообразования на ранних стадиях. Есть функция стоп-кадра, позволяющая сохранять нужный момент. А главное, неприятная процедура ФГДС отныне будет проходить легче.

Медучреждение включает в себя взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию. В одну смену ее могут посещать до 900 человек. На семи этажах отдельно работают терапевты, узкие специалисты, есть отделение лучевой диагностики.

В старой поликлинике в Затоне не было нужного диагностического оборудования – по направлению приходилось ездить в центральную часть города к узким специалистам.

Детское отделение соответствует названию – пока ждут прием, малыши могут порисовать. Игровая комната, яркие стены – при таких условиях самые маленькие жители микрорайона будут испытывать меньший дискомфорт от походов к врачам.

Все корпуса поликлиники имеют отдельные входы, разводя пациентов по нужным зданиям. Просторные коридоры позволят избежать столпотворений, удобно перемещаться будет и маломобильным жителям. Радуются такому зданию не только пациенты, но и врачи. Условия их работы тоже изменились. Теперь каждый врач – хозяин только своего кабинета.

Поликлиника открылась на прошлой неделе при участии главы республики. Радий Хабиров ознакомился с возможностями медучреждения. Оно возводилась в рамках регионального проекта «Программа модернизации первичного звена здравоохранения»

Поликлиника оснащена новейшим оборудованием. И даже редким, к примеру, бодиплетизмографом – аппаратом, оценивающим функции легких. Высокотехнологичная медицина будет доступна не только жителям Затона.