Благовещенский арматурный завод победил в двух номинациях акселератора по промтуризму

Завод знакомит гостей Благовещенска со старейшим металлургическим предприятием Башкортостана. Производитель стальной трубопроводной арматуры основан в 1756 году как Благовещенский медеплавильный завод. Компания активно развивает промышленный туризм. В планах разработка виртуальных туров, которые позволят увидеть «горячее» сердце завода – сталелитейный и кузнечно-прессовый цеха без ограничений по возрасту. В этом году завод с экскурсией посетило более 900 человек. Главный акцент – профориентация и школьный туризм.