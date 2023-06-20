Благовещенский арматурный завод победил в двух номинациях акселератора по промтуризму

Благовещенский арматурный завод стал участником Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Предприятие стало победителем в двух номинациях – «ПРОМмастерство» и «ПРОМэкскурсовод».
Завод знакомит гостей Благовещенска со старейшим металлургическим предприятием Башкортостана. Производитель стальной трубопроводной арматуры основан в 1756 году как Благовещенский медеплавильный завод. Компания активно развивает промышленный туризм. В планах разработка виртуальных туров, которые позволят увидеть «горячее» сердце завода – сталелитейный и кузнечно-прессовый цеха без ограничений по возрасту. В этом году завод с экскурсией посетило более 900 человек. Главный акцент – профориентация и школьный туризм.
Во время экскурсии на благовещенском заводе гости проходят весь путь изготовления продукции – от конструирования и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. На заводе действуют два маршрута, где гостей помимо основного производства знакомят также с интерактивными экспонатами музея, с историческим наследием и культурными объектами Благовещенска.
Завод активно сотрудничает с городским музеем, учебными заведениями, туроператорами, отраслевыми министерствами и ведомствами республики. Все больше людей открывают для себя новые необычные маршруты по Башкортостану, а школьники и студенты знакомятся с рабочими и инженерными профессиями арматуростроения.
В рамках прошедшего II Всероссийского акселератора по промышленному туризму состоялось награждение лучших предприятий и региональных команд, успешно развивающих это направление. Благовещенский завод удостоен двух дипломов победителя в номинации «ПРОМмастерство» и «ПРОМэкскурсовод». Также на предприятии готовят новую технологию промышленного туризма – 3D-экскурсии. Работа над реализацией ведется в рамках партнерских соглашений между арматурным заводом и Башкирским колледжем архитектуры и строительства.
Студенты, которые ещё не окончили колледж, уже работают на данном предприятии. И даже смогли реализовать свои проекты.
Также по итогам Всероссийского акселератора команду Республики Башкортостан наградили дипломом победителя в номинации «ПРОМдвижение» за лучшую стратегию по продвижению промышленного туризма.