В Башкирии стартовала приемная кампания – 2023

Сегодня в России стартовала приемная кампания. В этом году есть новшества. Например, установлены льготы для участников специальной военной операции и членов их семей, перераспределены дополнительные бюджетные места для подготовки специалистов в инженерной отрасли и сфере информационных технологий.

Лада Тубольцева сегодня сдала один из последних экзаменов – информатику. Результат может стать решающим при выборе вуза. А выбрать она планирует специальность, связанную с точными науками. Документы думает подать и в Уфимский университет науки и технологий.

Экзаменационная пора в школах еще продолжается, начинается и приемная кампания. Установлены единые сроки приема на бюджетные места, в том числе и на заочное отделение. Раньше вузы могли сами определять эти даты. При таком раскладе приемная кампания продлевалась иной раз до конца сентября.

Теперь для поступающих по всем формам обучения прием документов заканчивается не ранее 20 июля и не позднее 25. Основной этап зачисления пройдет с 3 по 9 августа, а дополнительный прием завершится не позднее 29 августа.

Подать документы по-прежнему можно лично, по почте или через сайты учебных заведений, но есть и другая возможность – сервис «Поступление в вуз онлайн». Это новая государственная услуга, централизованная база университетов и единый портал. Для начала абитуриент должен зарегистрироваться на Госуслугах. Затем нужно заполнить заявление на поступление и прикрепить сканы документов. Система проверяет правильность заполнения форм, далее проверку осуществляют представители вуза, получившие документы.

При желании можно одновременно подать два заявления – на бюджетное и на платное отделения, но при этом указать приоритетное. Количество направлений подготовки сократили с 10 до 5. Это позволит абитуриентам более осознанно определиться с будущей профессией.