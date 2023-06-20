Спортсменка из Башкирии завоевала бронзу чемпионата России по тяжелой атлетике

Александра Тарасова из Башкортостана стала бронзовым призером чемпионата России по тяжелой атлетике. За последние пять лет это лучшее достижение в этом виде спорта для представителей республики на таком высоком соревновательном уровне.

Для самой спортсменки этот турнир стал первым на взрослом уровне. В прошлом году Тарасова была второй на первенстве страны. В апреле 2023-го она заняла первое место на межрегиональном турнире и таким образом отобралась на чемпионат России. Соревнования проходили в Новом Уренгое. Там Тарасова подняла вес в 77 килограммов в рывке и 91 килограмм в точке. И таким образом в сумме ей покорился вес в 168 килограммов. Атлетка уступила лишь двум мастерам спорта международного класса.