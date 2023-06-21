В Башкирии прошёл съезд древнего рода Бурзян

В Старосубхангулово собрались краеведы, этнографы, активные деятели, представители рода из разных уголков республики, а также из Оренбургской области.
Йыйын состоялся в рамках Года науки и просвещения, объявленного Всемирным курултаем башкир. По словам учёных, благодаря сэсэнам из рода Бурзян сохранился полный вариант эпоса «Урал-батыр», который стал общемировым культурным достоянием.
На съезде обсуждали историю, культурное наследие. Мероприятие прошло в самом башкирском районе региона – в Бурзянском, по официальным данным, насчитывается 97% представителей национальности. Для сохранения родной культуры и языка встречу провели, используя исключительно башкирскую речь.