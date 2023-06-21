В Башкирии подросток может отправиться в колонию за помощь в похищении денег у бабушки

В Нефтекамске 16-летний студент помог мошенникам обмануть 84-летнюю бабушку. Пенсионерку обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Юноша нашел в мессенджере объявление о поиске курьера для передачи денег. В понедельник, 19 июня, он пришел к пожилой женщине и забрал у нее 495 тысяч рублей, которые перечислил через банкомат. В качестве оплаты ему разрешили оставить 20 тысяч рублей.
В ходе допроса подозреваемый признался, что понимал незаконность заработка: он ранее слышал, что таким способом обманывают пожилых людей. На вырученные деньги юноша приобрел мобильный телефон и купил себе еду в кафе.
Молодому человеку грозит до 6 лет заключения.