В Уфе мужчина занимался непристойными вещами в подъезде

19 июня в Уфе жители дома по улице Комсомольской увидели, как неизвестный мужчина занимается непристойными вещами в подъезде. Со слов очевидцев, после этого он ворвался в чужую квартиру, откуда выходила мать с ребенком, и якобы пытался наругаться над ней.

Фото №1 - В Уфе мужчина занимался непристойными вещами в подъезде

Пост появился в местном паблике в соцсетях. Автор поста поделился, что соседи вывели неадеквата на улицу. В это же время приехали сотрудники полиции. В ходе проверки выяснилось, что ранее он отбывал наказание за изнасилование.

Как сообщает ИА "Башинформ", инцидент прокомментировали в МВД по РБ.

Мужчина был доставлен в отдел полиции № 7 управления МВД России по Уфе. В отношении него составлен административный материал. Сотрудники полиции на данный момент выясняют все обстоятельства происшествия. Мужчина, 1987 года рождения, сейчас находится в специальном помещении для административно задержанных.

пресс-служба МВД по РБ
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