В Уфе мужчина занимался непристойными вещами в подъезде

19 июня в Уфе жители дома по улице Комсомольской увидели, как неизвестный мужчина занимается непристойными вещами в подъезде. Со слов очевидцев, после этого он ворвался в чужую квартиру, откуда выходила мать с ребенком, и якобы пытался наругаться над ней.

Пост появился в местном паблике в соцсетях. Автор поста поделился, что соседи вывели неадеквата на улицу. В это же время приехали сотрудники полиции. В ходе проверки выяснилось, что ранее он отбывал наказание за изнасилование.

Как сообщает ИА "Башинформ", инцидент прокомментировали в МВД по РБ.