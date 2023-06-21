Телеканал БСТ покажет фильм «Башкортостан. Хроники. СВО»

В Башкирии на телеканале БСТ пройдет премьера фильма «Башкортостан. Хроники. СВО». Это будет третья работа из этого цикла, два предыдущих фильма были посвящены борьбе с коронавирусной инфекцией.
Премьеру фильма на своих страницах в социальных сетях поддержал Глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что новый фильм будет по-прежнему посвящен людям - сильным и смелым.
В основе фильма «Башкортостан. Хроники. СВО» - материалы республиканских СМИ. Над ним работал творческий коллектив телеканала БСТ и ЦУР Башкортостана. В этом году значительно поменялась тональность материалов, а республика ещё больше сплотилась.
Известно, что Радий Хабиров, как и в процессе работы над двумя предыдущими фильмами из этого цикла, посвященным теме ковида, контролировал все этапы, вникал в детали фильма. Главная цель, которую Радий Хабиров поставил перед творческим коллективом - отразить, как прожила республика год в условиях специальной военной операции, показать основные направления и достижения региона и сказать "спасибо" бойцам, их родным, волонтёрам, врачам, аграриям, промышленникам и просто каждому жителю Башкортостана.
Ярослава Феоктистова, главный режиссер главного телеканала республики, отметил, что республиканские СМИ с пониманием и уважением отнеслись к просьбе прислать творческой группе фильма свои материалы по событиям в республике и за ее пределами за последний год.
Смотрите премьеру фильма «Башкортостан. Хроники. СВО» 22 и 23 июня в 19:00 на телеканале БСТ.