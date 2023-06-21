Телеканал БСТ покажет фильм «Башкортостан. Хроники. СВО»

Известно, что Радий Хабиров, как и в процессе работы над двумя предыдущими фильмами из этого цикла, посвященным теме ковида, контролировал все этапы, вникал в детали фильма. Главная цель, которую Радий Хабиров поставил перед творческим коллективом - отразить, как прожила республика год в условиях специальной военной операции, показать основные направления и достижения региона и сказать "спасибо" бойцам, их родным, волонтёрам, врачам, аграриям, промышленникам и просто каждому жителю Башкортостана.