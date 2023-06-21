В Уфе несанкционированная свалка загрязняла озеро

Инспекторы службы и специалисты ЦЛАТИ осмотрели территорию, провели замеры и отобрали пробы. Площадь захламленного земельного участка составила порядка 840 квадратных метров. В администрацию города было направлено требование о ликвидации свалки, однако в установленные сроки оно не было выполнено. Росприроднадзор обратился в суд, который обязал министерство земельных и имущественных отношений республики ликвидировать несанкционированную свалку, разработать и согласовать проект рекультивации, а также провести работы согласно проекту.