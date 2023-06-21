В Башкирии придумали, как сделать воздух чище

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют расширить полномочия республиканского правительства в области экологии и внести соответствующие поправки в региональный Экологический кодекс. Заключительное заседание весенней сессии, которое состоится 22 июня, будет посвящено обсуждению именно этого вопроса, сообщает ИА «Башинфом».

В число новых полномочий правительства будет входить определение порядка проведения сводных расчетов по загрязнению атмосферного воздуха, что позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и будет способствовать соблюдению гигиенических нормативов.