Жителей Башкирии ждёт самый длинный день в году

Если наблюдать за Солнцем, то будет казаться, что оно застыло в зените и никуда не двигается. Это астрономическое событие, которое знаменует начало астрономического лета (если говорить о Северном полушарии). Летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения нашей планеты в направлении на солнце принимает наименьшее значение — 23,4 градуса. Другими словами, в тот момент, когда наша планета «смотрит» практически всем своим Северным полушарием на светило.