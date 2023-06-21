В Башкирию на международный арт-пленэр приехали белорусские художники

Дополнительные штрихи в укреплении башкирско-белорусских отношений. В республику из Минска приехала группа художников для участия в международном арт-пленэре. Для живописцев подготовили локации в разных районах, где они, знакомясь с культурой, рисуют красоты края.

Палитрой цветов словно создаётся своеобразная симфония, только в живописи. Пленэристы – это те, кто рисует на открытом воздухе. И тут основная сложность – постоянно меняющееся естественное освещение, из-за чего одна и та же картина выглядит совершенно по-разному. К тому же, в любой момент могут отвлечь любопытные зеваки. В этом случае художник прямо на месте организовал для детей мастер-класс.

Учатся и сами художники. В международном пленэре бок о бок рисуют живописцы не только из Башкортостана, но и Беларуси. Различия двух регионов накладывают и определенные особенности в технике изобразительного искусства.

Виктор Барабанцев – член Белорусского союза художников. Особенно сильно живописца впечатлили башкирские горы и водоемы, которые он называет не иначе как экзотикой.

Всего в международном пленэре приняли участие почти два десятка художников. Шесть из них – из Республики Беларусь. В Башкортостан зарубежные гости приехали впервые и, как признаются, уже успели влюбиться в этот регион.

Места для проведения пленэров выбирали таким образом, чтобы показать всю красоту Башкортостана. В маршруте иностранных гостей также пленэры на горе Торатау, в Красном Ключе, на Розовых скалах, Павловском водохранилище и не только. На каждой локации художники будут рисовать по несколько картин. И как минимум по одной они подарят Нестеровскому музею, где по итогу организуют совместную башкирско-белорусскую выставку.