Стало известно, какие автомобили покупают жители Башкирии

Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии за май текущего года заметно подросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли впечатляющего показателя в 2 134 единицы, что в 3,8 раза больше. Как сообщает одна из российских статистических компаний, особенно велик рост продаж отечественных брендов – он вырос в 4,7 раза.

Данные за период с января по май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года говорят о том, что продажи новых легковушек подросли на 16,1%. Однако наибольший рост отмечен в категории именно российских авто, где продажи увеличились на 87,6%.

Среди российских автобрендов наиболее востребованным в Башкирии остается отечественная Lada: в мае 2023 года реализовано 1 057 автомобилей. Данный показатель в 4,6 раза больше этого же показателя за аналогичный период 2022 года. На втором месте – бренд Haval с 225 проданными автомобилями, а на третьем – Chery с 193 продажами. Далее в рейтинге стоят Kia и Geely, таковых было продано 94 и 90 соответственно.