В Башкирии прошел первый республиканский форум чувашских женщин

В Гафурийском районе прошёл первый форум чувашских женщин Башкортостана. Он был посвящён роли женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей.
Участие приняли 200 представительниц общественных и государственных структур из разных уголков республики. Для любительниц украшений организовали выставку национальных убранств.
На сцене вручили почётные грамоты российского и республиканского союзов женщин, регионального совета «Сарпике» и Чувашского национального конгресса Башкортостана. Прошло обсуждение вопросов воспитания с учётом народных традиций и обычаев, привлечения молодёжи к изучению родной культуры и языка.