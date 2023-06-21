В Башкирии прошел первый республиканский форум чувашских женщин

В Гафурийском районе прошёл первый форум чувашских женщин Башкортостана. Он был  посвящён роли женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей.

Участие приняли 200 представительниц общественных и  государственных структур из разных уголков республики. Для любительниц украшений организовали выставку национальных убранств.

На сцене вручили почётные грамоты российского и республиканского союзов женщин, регионального совета «Сарпике» и Чувашского национального конгресса Башкортостана. Прошло обсуждение вопросов воспитания с учётом народных традиций и обычаев, привлечения молодёжи к изучению родной культуры и языка.

Уфимская волна
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