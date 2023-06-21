В Башкирии прошел первый республиканский форум чувашских женщин

В Гафурийском районе прошёл первый форум чувашских женщин Башкортостана. Он был посвящён роли женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей.

Участие приняли 200 представительниц общественных и государственных структур из разных уголков республики. Для любительниц украшений организовали выставку национальных убранств.