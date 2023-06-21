В БГПУ стартовала приемная кампания

Современная площадка для талантливой молодежи. Башкирский государственный педагогический университет дает путевку в жизнь специалистам разных направлений. Вступительная комиссия здесь уже начала свою работу. Прием документов на бакалавриат продлится до 25 июля, в колледж – до 15 августа.

Акмуллинский университет начал приемную кампанию. Абитуриенты появились на пороге вуза с первых же минут работы комиссии.

Сегодня БГПУ ориентирован не только на педагогическое образование. Ежегодно здесь вводятся новые востребованные направления. За последние годы в университете произошли масштабные перемены.