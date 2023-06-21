В Уфе массово проверяют счетчики

В Уфе продолжаются бесплатные проверки показаний индивидуальных счетчиков тепла и горячей воды в квартирах жителей башкирской столицы: инспектируют достоверность показаний приборов учета. Речь идет о домах, жильцы которых заключили прямые договоры с БашРТС. График проведения проверок доступен на официальном сайте компании. Период: с 21 июня по 21 июля текущего года.

Проверка осуществляется представителями Городской абонентской службы, которые являются официальными сотрудниками БашРТС. Они зафиксируют показания счетчиков, проверят их работоспособность, установят пломбы, выяснят, было ли вмешательство в работу счетчиков, и оформят акт обследования.