Состав ВК «Урал» пополнил олимпийский чемпион Александр Бутько

Соглашение с 37-летним волейболистом рассчитано на один сезон. За свою игровую карьеру он выступал за «Коммунальник», московские «Динамо» и «Луч», новосибирский «Локомотив», кемеровский «Кузбасс», одинцовскую «Искру». Последним клубом Бутько был казанский «Зенит», в составе которого он стал чемпионом России.