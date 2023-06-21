Состав ВК «Урал» пополнил олимпийский чемпион Александр Бутько

Олимпийский чемпион – в «Урале»! Состав уфимского волейбольного клуба пополнил связующий Александр Бутько.
Соглашение с 37-летним волейболистом рассчитано на один сезон. За свою игровую карьеру он выступал за «Коммунальник», московские «Динамо» и «Луч», новосибирский «Локомотив», кемеровский «Кузбасс», одинцовскую «Искру». Последним клубом Бутько был казанский «Зенит», в составе которого он стал чемпионом России.
Вместе с национальной сборной страны Бутько выигрывал Олимпийские игры, Мировую серию, Чемпионат Европы и Кубок мира. В его активе четыре победы в Лиге чемпионов и четыре трофея чемпионата России.