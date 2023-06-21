Шахматисты из Башкирии успешно выступили на чемпионате мира среди кадетов

Башкирские шахматисты Лейла Табермакова и Урал Хасанов успешно выступили на чемпионате мира среди кадетов в Грузии. Спортсмены  выступали в составе сборной России.

Урал Хасанов завоевал золотую медаль. Лейла Табермакова стала третьей в шахматной композиции. В блице, где на игру дается 5 минут плюс три секунды за каждый ход, она заняла четвертое место, и это лучший результат среди девушек в стране.

Стоит отметить, что башкирские шахматисты впервые добились таких высоких результатов на молодежном чемпионате мира. Табермакова и Хасанов тренируются с наставниками из Москвы, а также несколько раз в год проходят сборы с национальной командой,  где со спортсменами ведется работа по отдельным видам подготовки.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ