Спортсмены из Башкирии стали третьими на кубке Южного Урала по панкратиону

Башкирским бойцам удалось успешно завершить спортивный сезон. В Челябинске прошел открытый кубок Южного Урала по панкратиону. Это ежегодные соревнования, на которых ребята из Башкортостана показывают достойные результаты. Участие принимали порядка 200 спортсменов со всей области и соседних регионов. По итогам турнира Башкортостан занял третье место в медальном зачете.

Сплоченный коллектив, поддержка напарников и тренера. Возможно, это и помогает спортсменам побеждать на соревнованиях. Внимательное отношение тренера к ребятам – один из секретов успеха подготовки к предстоящим стартам. Динар Насыров уже пять лет обучает навыкам своих воспитанников. Ведь ему есть чем поделиться, исходя из своего опыта. Потому и ребята идут по стопам тренера.

Наши спортсмены показали очень высокий уровень, хотя даже местные ребята, которые там были, судьи, тренеры, они все подчеркивают, что мы с каждым годом все сильнее и сильнее, что мы привозим прям очень сильных ребят. Динар Насыров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону

Марат Тулиганов – многократный победитель как региональных, так и всероссийских соревнований. И, конечно, на кубке Южного Урала спортсмен стал первым. Он провел два боя, один из которых – со своим одноклубником Данисом Асфандияровым.

Я с малых лет уже тренируюсь и не могу на месте сидеть обычно. Я хочу всегда тренироваться, побегать, попрыгать, поотрабатывать, что-нибудь поделать. Марат Тулиганов, победитель открытого кубка Южного Урала по панкратиону

Боевой спорт интересен не только юношам. Этой хрупкой девочке легко дается побеждать на соревнования разных уровней. Олеся Красильникова в панкратионе более пяти лет. На турнире в Челябинске спортсменка провела лишь один бой и победила свою соперницу – 12:0.

Я начала ходить давно уже. 6 лет назад я пришла сюда, просто хотела посмотреть, что тут делают, чем тут занимаются. Пришла на первую тренировку, и мне как-то понравилось, начала ходить. Ну и все, тут мне нравится. Это жизнь. Настроение сразу поднимается, когда я прихожу на тренировки. Олеся Красильникова, победительница открытого кубка Южного Урала по панкратиону

Два боя и победа рычагом локтя. Это один из типов удержания в боевых единоборствах, чтобы заставить соперника сдаться. Этот прием и помог Ашоту Маркаряну завоевать золотую медаль.

Первые места удается получать большим трудом на тренировках и духовной силой. Соперники были неплохие, сильные. Работать было нелегко. Но не всегда они выигрывают, не всегда я. В этот раз мне повезло, в следующий раз им повезет. Ашот Маркарян, победитель открытого кубка Южного Урала по панкратиону

По итогам соревнований сборная нашей республики заняла третье командное место. И теперь в копилке у ребят 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.