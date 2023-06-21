Спортсмены из Башкирии стали третьими на кубке Южного Урала по панкратиону

Башкирским бойцам удалось успешно завершить спортивный сезон. В Челябинске прошел открытый кубок Южного Урала по панкратиону. Это ежегодные соревнования, на которых ребята из Башкортостана показывают достойные результаты. Участие принимали порядка 200 спортсменов со всей области и соседних регионов. По итогам турнира Башкортостан занял третье место в медальном зачете.
Сплоченный коллектив, поддержка напарников и тренера. Возможно, это и помогает спортсменам побеждать на соревнованиях. Внимательное отношение тренера к ребятам – один из секретов успеха подготовки к предстоящим стартам. Динар Насыров уже пять лет обучает навыкам своих воспитанников. Ведь ему есть чем поделиться, исходя из своего опыта. Потому и ребята идут по стопам тренера.
Марат Тулиганов – многократный победитель как региональных, так и всероссийских соревнований. И, конечно, на кубке Южного Урала спортсмен стал первым. Он провел два боя, один из которых – со своим одноклубником Данисом Асфандияровым.
Боевой спорт интересен не только юношам. Этой хрупкой девочке легко дается побеждать на соревнования разных уровней. Олеся Красильникова в панкратионе более пяти лет. На турнире в Челябинске спортсменка провела лишь один бой и победила свою соперницу – 12:0.
Два боя и победа рычагом локтя. Это один из типов удержания в боевых единоборствах, чтобы заставить соперника сдаться. Этот прием и помог Ашоту Маркаряну завоевать золотую медаль.
По итогам соревнований сборная нашей республики заняла третье командное место. И теперь в копилке у ребят 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
В начале июля спортсмены отправятся на учебно-тренировочные сборы в город Агидель, после чего начнут подготовку к следующему сезону.