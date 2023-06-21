Башкирия лидирует по количеству заявок на конкурс «Студенческий стартап»

Пресс-служба правительства России сообщает, что завершается приём заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Победители могут получить 1 млн рублей на развитие и реализацию проекта.

В 2023 году будет выделено более 1,5 млрд рублей на поддержку 1,5 тысяч проектов. В этом году поступило почти 6 тысяч заявок. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Лидерами по числу заявок стали Башкирия, Татарстан и Москва.