В Уфе пройдут проверки водителей автобусов на нарушения ПДД

Завтра, 22 июня, автоинспекторы совместно с сотрудниками подразделений технического контроля проведут проверку водителей пассажирского транспорта, курсирующего по столице Башкирии.
Мера направлена на предотвращение аварийных ситуаций на автодорогах Уфы, соблюдение стандартов безопасности и созданию комфортных условий для пассажиров общественного транспорта.
Как сообщили в столичной госавтоинспекции, основное внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов. Также проверят соответствие их конструкций техническим требованиям и проконтролируют качество прохождения водителями медицинских и технических осмотров, которые проводятся перед их выходом на линию. Одновременно будет проверяться и соблюдение режимов труда и отдыха водителей, а также норм перевозки пассажиров.