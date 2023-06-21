В Уфе пройдут проверки водителей автобусов на нарушения ПДД

Как сообщили в столичной госавтоинспекции, основное внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов. Также проверят соответствие их конструкций техническим требованиям и проконтролируют качество прохождения водителями медицинских и технических осмотров, которые проводятся перед их выходом на линию. Одновременно будет проверяться и соблюдение режимов труда и отдыха водителей, а также норм перевозки пассажиров.