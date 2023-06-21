Уфимский нефтеперерабатывающий завод отмечает 85-летие

Уфимский нефтеперерабатывающий завод отмечает юбилей – 85 лет со дня получения первой продукции. Предприятие является одним из старейших в отрасли в Уфе, однако при этом остается современным и одним из самых технологически оснащенных в отрасли.
85 лет для завода – не срок, а лишь накопленный годами опыт. Это доказывает Уфимский нефтеперерабатывающий завод, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти» и занимает лидирующие позиции по технологическому оснащению.
История Уфимского нефтеперерабатывающего завода очень богата: в годы Великой Отечественной войны он обеспечивал фронт топливом. К началу Сталинградской битвы предприятие стало одним из лучших в нефтяной промышленности страны. Благодаря мощной основе, заложенной первыми башкирскими переработчиками, «Башнефть-УНПЗ» и сегодня продолжает нести звание одного из лидеров отрасли. Вхождение «Башнефти» в структуру «Роснефти» открыло новые возможности для дальнейшего развития предприятия.
Поздравить предприятие с юбилеем собрались и ветераны «Башнефти». Выйдя на пенсию, они с гордостью наблюдают за тем, как завод развивается, достигая новых высот.
Продукция Уфимского нефтеперерабатывающего завода ежегодно становится лауреатом премии «Лучшие товары Башкортостана» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».