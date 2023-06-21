Уфимский нефтеперерабатывающий завод отмечает 85-летие

Уфимский нефтеперерабатывающий завод отмечает юбилей – 85 лет со дня получения первой продукции. Предприятие является одним из старейших в отрасли в Уфе, однако при этом остается современным и одним из самых технологически оснащенных в отрасли.

85 лет для завода – не срок, а лишь накопленный годами опыт. Это доказывает Уфимский нефтеперерабатывающий завод, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти» и занимает лидирующие позиции по технологическому оснащению.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Вместе с тем УНПЗ является одним из самых оснащенных и современных нефтеперерабатывающих заводов в стране. Завод выпускает моторные топлива самого высокого качества, а также компоненты для высокооктановых бензинов, элементарную серу и другую продукцию. Продукция «Башнефть-УНПЗ» ежегодно входит в топ-100 лучших товаров России.

Тагир Насыпов, директор филиала «Башнефть-УНПЗ»

История Уфимского нефтеперерабатывающего завода очень богата: в годы Великой Отечественной войны он обеспечивал фронт топливом. К началу Сталинградской битвы предприятие стало одним из лучших в нефтяной промышленности страны. Благодаря мощной основе, заложенной первыми башкирскими переработчиками, «Башнефть-УНПЗ» и сегодня продолжает нести звание одного из лидеров отрасли. Вхождение «Башнефти» в структуру «Роснефти» открыло новые возможности для дальнейшего развития предприятия.

Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга – очередной масштабный проект программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Производительность установки – 1,3 млн тонн в год. Ввод установки позволил перейти на выпуск автомобильного бензина высшего экологического класса (Евро-5) со сверхнизким содержанием серы.

Эдуард Тайхутдинов, главный инженер филиала «Башнефть-УНПЗ»

Поздравить предприятие с юбилеем собрались и ветераны «Башнефти». Выйдя на пенсию, они с гордостью наблюдают за тем, как завод развивается, достигая новых высот.

Начинал машинистом, потом перевелся, выучился на оператора, старшим оператором проработал больше 16 лет. Установка усовершенствовалась. Качество все время улучшаем, улучшали. Сейчас мы уже на пенсии.

Валерий Кузнецов, ветеран филиала «Башнефть-УНПЗ»
Уфимская волна

Продукция Уфимского нефтеперерабатывающего завода ежегодно становится лауреатом премии «Лучшие товары Башкортостана» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Уфимская волна
Пенальти