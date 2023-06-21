Уфимский нефтеперерабатывающий завод отмечает 85-летие

Уфимский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Вместе с тем УНПЗ является одним из самых оснащенных и современных нефтеперерабатывающих заводов в стране. Завод выпускает моторные топлива самого высокого качества, а также компоненты для высокооктановых бензинов, элементарную серу и другую продукцию. Продукция «Башнефть-УНПЗ» ежегодно входит в топ-100 лучших товаров России.

Тагир Насыпов, директор филиала «Башнефть-УНПЗ»