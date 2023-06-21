В Уфе на Курбан-байрам до мечетей будут ходить пассажирские автобусы

Представители «Башавтотранса» рассказали, на каких городских и пригородных автобусах жители и гости Уфы смогут добраться до мечетей в день празднования Курбан-байрама.
Первая соборная мечеть (остановка Новомостовая) — №13, 14, 31, 51, 57, 57а, 101, 110, 226, 234;
мечеть Ихлас — №31, 110с, 234;
мечеть «Гуфран» (ост. ТСК «Пушкинский») — №31, 39, 30, 14, 75;
мечеть «Фатхислам» (пос. 8 марта) — №115;
«Махалля — Согласие-Ризо» (Народный рынок) — №30, 30к, 107, 108д;
«Нур» (школа 46) — №24, 30, 30к, 107, 108д, 112, 117;
«Ихсан» (Локотки) — №110с, 120, 120к, 121, 157;
«Хамзы» (школа 37) — №39;
«Фатиха» (Глумилино) — №39;
«Мунира» (ост. Воронежская) — №22, 74;
Уфимский колледж им. Султановой (гостиница Башкртостан) — №13, 30, 39, 57, 57а, 101, 110;
мечеть в мкрн Нагаево (ост. Шихан) — №124;
«Мадина» (Уфимский ДОК) — №10, 74, 110с, 226;
Асия (Максимовский здравпункт) — №10;
Мечеть в Шакше — Пожарное депо — №35к;
«Ас-Салям» (Ферма) — №132;
мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» (ост. УГНТУ) — №151, 51а, 69;
«Дания» (Тимашевская) — №15;
«Нур-Ислам» (Ферина) — №10, 74, 110с, 226;
«Рамазан» (ост. «фирма Мир») — №39, 51, 51а, 57, 57а, 74, 75, 101, 107, 110, 112;
«Мадина» (ост. Гатчинская) — №34, 57, 135
Напомним, в 2023 году Курбан-байрам отмечается 28 июня. Этот день будет нерабочим.