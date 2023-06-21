Врачи Уфы удалили деталь игрушки, которая застряла в дыхательных путях ребёнка

У ребёнка на протяжении двух недель был сильный приступообразный кашель, который сопровождался хрипами. Сначала врачи лечили малыша амбулаторно, но терапия оказалась неэффективной. Было проведено рентген-исследование, которое не показало никакое инородное тело. Его удалось заметить на результатах компьютерной томографии в просвете правого промежуточного бронха.