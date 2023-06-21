Башкирия увеличила государственную поддержку инвесторов в 2022 году на 50%

В 2022 году господдержка инвесторов в Башкирии выросла почти на 50%, достигнув отметки в 14,9 млрд рублей. В 2021 году данный показатель составлял 10 млрд рублей. Эти средства из бюджета направлены на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, технопарков, особой экономической зоны, на поддержку сельскохозяйственных производителей, а также малого и среднего бизнеса.
В итоге Башкирия поднялась еще на одну позицию в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв в нем четвертую позицию. Данная информация стала известна в ходе проведения ПМЭФ-2023.
По информации ИА «Башинформ», объёмы налоговых льгот в прошлом году превысили 18 млрд рублей для 60 различных категорий налогоплательщиков. При этом в 2021 году льготы коснулись лишь 48 категорий: рост – на 5,1 млрд рублей или 37,8%.
Наибольшее количество стимулирующих налоговых льгот зафиксированы в следующих сегментах: инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для приоритетных инвестиционных проектов.
По мнению вице-премьера и министра финансов Республики Башкортостан Лиры Игтисамовой, инвесторы и предприниматели получают существенную финансовую поддержку в виде субсидий и бюджетных инвестиций благодаря средствам из регионального бюджета. Также она отметила, что сегодня Башкирия является одним из лидеров по объёму предоставленных инвесторам сниженных налоговых ставок, и этот объём продолжает расти из года в год. Значительная их часть направлена на стимулирование экономики, деловой активности и инвестиций в республике. Объём таких льгот составил порядка 15 млрд рублей, что составляет более 80% от общего объёма.