Около 200 бойцов из Башкирии отправились в зону СВО после отпуска

После отпуска в зону спецоперации отправилась очередная группа мобилизованных военнослужащих и бойцов батальона оперативного назначения имени Салавата Юлаева. Около 200 солдат. Их провожали перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

Перед отправкой «юлаевцев» – командиров взводов, начальников групп, водителей, разведчиков, пулеметчиков – наградили именными ножами от Главы Башкортостана.

Всем здоровья, всем счастья. Скоро вернусь. Ждите с победой.

позывной «Хома», мобилизованный

Долг свой отдавать едет. Я тетя его. Он приехал в отпуск навестить родных, детей своих, семью, маму. Маме 82 года. Провожаем его – одни слезы.

Филия Аскарова
Фото №1 - Около 200 бойцов из Башкирии отправились в зону СВО после отпуска

Бойцы признаются: отпуск пролетел незаметно, но хватило, чтобы сделать домашние дела, побыть с родными и близкими. Кто-то успел съездить в санаторий, а кто-то – жениться. Удалось отдохнуть и восстановиться. Теперь бойцы возвращаются с новыми силами к своим товарищам на передовую.

Новые силы, боевой дух набрали. Ребята ждут. Мы их поменяем, они приедут отдыхать.

позывной «Бизон», боец батальона им. Салавата Юлаева

Едут выполнять боевые задачи, защищать нашу Родину от фашизма, нацизма, как когда-то защищали наши деды, отцы.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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