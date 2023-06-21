Около 200 бойцов из Башкирии отправились в зону СВО после отпуска

После отпуска в зону спецоперации отправилась очередная группа мобилизованных военнослужащих и бойцов батальона оперативного назначения имени Салавата Юлаева. Около 200 солдат. Их провожали перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

Долг свой отдавать едет. Я тетя его. Он приехал в отпуск навестить родных, детей своих, семью, маму. Маме 82 года. Провожаем его – одни слезы.

Бойцы признаются: отпуск пролетел незаметно, но хватило, чтобы сделать домашние дела, побыть с родными и близкими. Кто-то успел съездить в санаторий, а кто-то – жениться. Удалось отдохнуть и восстановиться. Теперь бойцы возвращаются с новыми силами к своим товарищам на передовую.