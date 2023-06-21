В Уфе пройдет ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей»

На ярмарке вакансий в Уфе представят должность с зарплатой в один миллион рублей. Компания готова оплачивать услуги главному технологу, который займется разработкой и совершенствованием офисных кресел. Конечно, к претендентам серьезные требования – красный диплом, опыт работы минимум три года, отсутствие выходных, ненормированный рабочий график. Это одна из 13 тысяч вакансий, которые будут представлены на втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».

Это федеральный этап, который параллельно состоится во всех городах России. В республике будут задействованы все города и районы. Тысячи работодателей представят 13 тысяч вакансий. Это субъекты малого и среднего бизнеса, крупные госкорпорации. На мероприятии проконсультируют психологи, лекторы, организуют мастер-классы. В ярмарке трудоустройства, которая пройдет в Уфе, будет возможность пройти онлайн-собеседование для жителей удаленных районов и городов других регионов России.

У нас рекордно низкая безработица, и сейчас как раз, наоборот, дефицит кадров. Поэтому предприятия будут представлять лучшее, что у них есть, чтобы привлечь новых соискателей.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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