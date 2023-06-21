В Уфе пройдет ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей»

На ярмарке вакансий в Уфе представят должность с зарплатой в один миллион рублей. Компания готова оплачивать услуги главному технологу, который займется разработкой и совершенствованием офисных кресел. Конечно, к претендентам серьезные требования – красный диплом, опыт работы минимум три года, отсутствие выходных, ненормированный рабочий график. Это одна из 13 тысяч вакансий, которые будут представлены на втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».